Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.