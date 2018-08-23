Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 августа

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июль;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июль;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;
09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, финал;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июль;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за август;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.