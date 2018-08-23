Продажи новых домов в США в июле сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 638 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 631 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 643 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2017 года продажи новых домов увеличились на 12.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 53 тыс. новых домов против 58 тыс. в июне и 62 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 15 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 328.7 тыс. долл против 310.0 тыс. в июне и 313.6 тыс. в мае.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 394.3 тыс. долл против 369.5 тыс. в июне и 371.2 тыс. в мае.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 309 тыс. единиц против 303 тыс. в июне и 300 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.9 месяца против 5.7 в июне и 5.5 в мае.