Курс доллара 67.6163   Курс евро 78.1983  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2018 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:10

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.34 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.40 млн единиц в годовом исчислении против 5.38 млн в июне.

По сравнению с июлем 2017 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 269.6 тыс. долл, повысившись на 4.5% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1.92 млн доступных покупателям домов, но не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле составил 27 дней в сравнении с 26 дней в июне и 30 годом ранее. При этом 55% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
17:50
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ ПРОГНОЗА НА ШЕСТЬ ЛЕТ, ОЖИДАНИЯ СИЛЬНО НЕ ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАЧАЛЕ ЛЕТА - ОРЕШКИН
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.8 млн барр.
вчера
17:24
Посольство Узбекистана рассчитывает, что товарооборот с РФ в 2018 г составит $5 млрд
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
17:10
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7%
вчера
16:43
ПУТИН: РОССИЯ ГОТОВА КОНКУРИРОВАТЬ СО ВСЕМИ В ПОСТАВКАХ ГАЗА В ЕВРОПУ, НАДЕЕТСЯ НА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
вчера
16:34
Суд отложил на 19 сентября дело о банкротстве акционера Юлмарта по иску другого акционера
вчера
16:17
Товарооборот между РФ и Финляндией вырос на 27% в первом полугодии 2018 г - Путин
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»