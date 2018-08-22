Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.34 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.40 млн единиц в годовом исчислении против 5.38 млн в июне.

По сравнению с июлем 2017 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 269.6 тыс. долл, повысившись на 4.5% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля сократились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1.92 млн доступных покупателям домов, но не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле составил 27 дней в сравнении с 26 дней в июне и 30 годом ранее. При этом 55% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.