Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.8 млн барр.

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 августа, сократился на 5.8 млн барр. и составил 408.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.2 млн барр. и составили 234.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.8 млн барр. и составили 130.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.8 млн барр. и составили 24.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.17 млн барр., запасы бензина снизились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.195 млн барр.