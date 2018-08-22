Курс доллара 67.6163   Курс евро 78.1983  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.8 млн барр.

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 августа, сократился на 5.8 млн барр. и составил 408.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.2 млн барр. и составили 234.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.8 млн барр. и составили 130.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.8 млн барр. и составили 24.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.17 млн барр., запасы бензина снизились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.195 млн барр.

Другие новости

вчера
18:08
Безработными числятся 16 бывших сотрудников "Саратовских авиалиний" - власти
вчера
18:00
РФ лидирует по числу новых предприятий с зарубежным капиталом в Узбекистане - посол
вчера
17:51
ОРЕШКИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ЭКСТРАОРДИНАРНОГО В АВГУСТОВСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ
вчера
17:50
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ ПРОГНОЗА НА ШЕСТЬ ЛЕТ, ОЖИДАНИЯ СИЛЬНО НЕ ИЗМЕНЯТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАЧАЛЕ ЛЕТА - ОРЕШКИН
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.8 млн барр.
вчера
17:24
Посольство Узбекистана рассчитывает, что товарооборот с РФ в 2018 г составит $5 млрд
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
17:10
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 0.7%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»