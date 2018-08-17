"Сбербанк" заключил кредитное соглашение с "Мегафоном" на 80 млрд рублей

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка", подписал кредитное соглашение на сумму 80 млрд рублей с ПАО "Мегафон". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В рамках данного соглашения "Сбербанк" уже предоставил компании финансирование в виде двух траншей на общую сумму 25 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Кредиты в размере 15 и 10 млрд рублей под фиксированную процентную ставку предоставлены на 4 года и 5 лет соответственно. "Мегафон" намерен направить полученные средства на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, на финансирование программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании.