Курс доллара 66.8932   Курс евро 76.0576  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2018 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Московского ...
сегодня 10:07

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Московского вексельного банка" начнутся не позднее 31 августа 2018 года

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АКБ "Московский вексельный банк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 17 августа 2018 года.

До 31 августа 2018 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 августа 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
11:30
ИНТЕРВЬЮ: Экс-глава Минфина РФ рассказал, как принималось решение о дефолте в августе-1998
сегодня
11:02
Расширение географии субсидирования в туризме сделает курорты РФ круглогодичными - эксперт
сегодня
10:20
ОБЗОР: "Опора" просит власти РФ субсидировать турфирмы за путевки в Крым и Сочи
сегодня
10:19
"Сбербанк" заключил кредитное соглашение с "Мегафоном" на 80 млрд рублей
сегодня
10:07
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Московского вексельного банка" начнутся не позднее 31 августа 2018 года
сегодня
10:06
ЦБ РФ в среду вновь не покупал на рынке валюту для Минфина РФ
сегодня
09:53
В ТП РФ видят большой потенциал сотрудничества с КНР по робототехнике
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 августа
сегодня
09:01
Компании смогут передавать персональные данные россиян без ведома владельцев - газета
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»