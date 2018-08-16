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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль; 04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль; 04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль; 09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль; 11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль; 12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь; 15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США; 15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь; 15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль; 15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль; 15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август; 15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль; 16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь; 17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США; N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль; N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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