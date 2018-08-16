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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2018 г.Сбербанк стал самым дорогим брендом России по в...
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Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance
Эмитенты:   Аэрофлот  |  Сбербанк

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" признан самым дорогим брендом России по версии Brand Finance.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно рейтингу самых ценных российских брендов, ценность бренда "Сбербанк" за год выросла на 18% и достигла отметки 670.4 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг "ААА+".

Впервые "Сбербанк" занял верхнюю позицию по силе бренда, потеснив лидера прошлого года — компанию "Аэрофлот". Банк признан самым сильным брендом в России с индексом 90.1. Brand Finance оценивает относительную силу брендов на основе таких факторов, как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Вместе с уровнем доходов, сила бренда является решающим фактором ценности бренда. Показатели силы бренда "Сбербанк" обусловлены высоким уровнем ценности бренда среди клиентов банков и других ключевых участников рынка в России.

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