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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2018 г.Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в д...
сегодня 10:03

Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году‍

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная антимонопольная служба получила предложения Минэкономразвития по индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа - с 1 января и с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Предложения министерства связаны с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января.

"Такое предложение поступало. Обсуждение этого вопроса в настоящее время продолжается. Позиция ФАС России еще не сформирована", - отметили в службе.

"Совокупный рост платы должен остаться в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию - 4%", - пишет агентство.

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