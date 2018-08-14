Минэкономики предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году‍

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная антимонопольная служба получила предложения Минэкономразвития по индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа - с 1 января и с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Предложения министерства связаны с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января.

"Такое предложение поступало. Обсуждение этого вопроса в настоящее время продолжается. Позиция ФАС России еще не сформирована", - отметили в службе.

"Совокупный рост платы должен остаться в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию - 4%", - пишет агентство.