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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал за июль;

09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июль;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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