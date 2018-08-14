Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июль;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июль;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за июнь;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал за июль;
09:00 мск: ВВП Германии за II квартал, предварительно;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;
10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;
15:30 мск: Цены на импорт в США за июль;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.