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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 августа 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:44

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Новое время"

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Новое время" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будет осуществлять непосредственно агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; в пятницу – с 10:00 до 16:00.

Заявления и иные необходимые документы могут направляться по указанному адресу почтовым отправлением. Правила оформления документов, направляемых по почте, содержатся в официальном сообщении агентства.

Выплаты страхового возмещения осуществляются агентством до дня завершения в отношении банка ликвидационных процедур.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 13 августа 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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