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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2018 г.Индекс потребительских цен в США в июле вырос н...
вчера 15:37

Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.2%, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.1% в предыдущем месяце.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

По сравнению с июлем 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.2%, что совпало с прогнозом.

По сравнению с июлем 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле повысилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.5% в июне. В годовом выражении почасовая зарплата сократилась на 0.2%.

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