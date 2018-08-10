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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2018 г.ЦБ отозвал лицензию у "Инновационного расчетног...
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ЦБ отозвал лицензию у "Инновационного расчетного центра"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России с 10.08.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РНКО "ИРЦ" АО (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

РНКО "ИРЦ" АО не является участником системы страхования вкладов.

Решение Банка России принято в связи со снижением размера собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государственной регистрации.

В соответствии с приказом Банка России от 10.08.2018 № ОД-2078 в РНКО "ИРЦ" АО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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