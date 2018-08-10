Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;
11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;
11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;
11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;
11:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;
11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;
11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;
11:30 мск: ВВП Великобритании за июнь;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.