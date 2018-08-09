Курс доллара 66.2856   Курс евро 76.8250  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

11:30 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

11:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

11:30 мск: ВВП Великобритании за июнь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

вчера
21:04
Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день
вчера
20:40
СБЕРБАНК НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ НАБЛЮДАЕТ СЕЗОННО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА ОБМЕН РУБЛЕЙ В ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ, ДО $20 МЛН В ДЕНЬ - ЗАМПРЕД МОРОЗОВ
вчера
20:04
У РОСТЕХА НЕТ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАНАХ ВЭБА ПО "ТРАКТОРНЫМ ЗАВОДАМ", ЕСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СТАБИЛЬНОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ КОНЦЕРНА - ПРЕСС-СЛУЖБА
вчера
18:34
ОБЗОР - Рубль вечером ощутимо терял к доллару и евро, продолжая отыгрывать риски санкций
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 августа
вчера
17:24
ОБЗОР: Экспорт СПГ из США в ЕС достиг 2,8 млрд кубометров, идет работа над его увеличением
вчера
16:50
Власти РФ проанализируют особенности ценообразования на газ "Газпрома" для промышленности
вчера
16:38
Рост курса иностранных валют не отразится на цене авиаперелетов внутри РФ – Ростуризм
вчера
16:24
США вряд ли запретят "Аэрофлоту" летать в страну - AmCham
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»