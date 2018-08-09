Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

00:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.