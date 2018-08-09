Курс доллара 66.2856   Курс евро 76.8250  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

00:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей США;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

вчера
10:23
АКЦИИ СБЕРБАНКА ПАДАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%, ВТБ - БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6% - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
10:05
Минэкономразвития Украины не поддержало инициативу запрета ж/д сообщения с Россией
вчера
10:04
АКЦИИ АЭРОФЛОТА ПАДАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 8% НА НОВОСТЯХ О САНКЦИЯХ США - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
09:57
ПРОГНОЗ - Рынок акций РФ останется под давлением, рубль попробует отскочить вверх
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 августа
вчера
08:11
Биржи АТР в основном растут в ожидании мер поддержки экономики Китая
вчера
08:00
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО С УЧАСТИЕМ РОССИИ ПЕРВОЙ В ЕГИПТЕ АЭС ЭД-ДАБАА ОЖИДАЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ 2020 ГОДА - ЗАМГЛАВЫ МИНПРОМТОРГА РФ
вчера
03:03
ОБЗОР - Цифровая маркировка сигарет: что дает и сколько стоит
вчера
00:04
Запрет поставки в РФ продукции двойного назначения ударит по ее экономике - госдеп
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»