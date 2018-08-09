Минэкономразвития Украины не поддержало инициативу запрета ж/д сообщения с Россией

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство экономического развития и торговли Украины не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с Россией в качестве целесообразной меры воздействия на российскую сторону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

"Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства УНН.

"От комментариев относительно экономических потерь, к которым может привести прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, в МЭРТ воздержались, пояснив, что этот вопрос относится к компетенции другого министерства", - говорится в сообщении агентства.