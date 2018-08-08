Курс доллара 63.5950   Курс евро 73.8211  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 августа, сократился на 1.4 млн барр. и составил 407.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.9 млн барр. и составили 233.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.2 млн барр. и составили 125.4 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.6 млн барр. и составили 21.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.0 млн барр., запасы бензина выросли на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.58 млн барр.

Другие новости

вчера
19:19
ОБЗОР - Эксперты оценили риски для госбанков РФ из-за законопроекта о санкциях США
вчера
19:05
Сохранение санкций против "Русала" грозит ростом цены алюминия до $3 тыс за тонну - Fitch
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 августа
вчера
18:17
ФАС в сентябре определит размер штрафа для операторов по внутрисетевому роумингу
вчера
17:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
16:42
Белоруссия формирует бюджет на 2019 г исходя из цены нефти в $60 за баррель
вчера
16:30
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ШАМПИНЬОНОВ В РФ ДЛЯ ТРЕХ КОМПАНИЙ БЕЛОРУССИИ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАПРЕТ СОХРАНЯЕТСЯ - ВЕДОМСТВО
вчера
16:15
НЕРЕЗИДЕНТЫ В ПРЕДДВЕРИИ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И ТРАМПА ВЛОЖИЛИ В ГОСОБЛИГАЦИИ РФ БОЛЕЕ $500 МЛН, В ЦЕЛОМ ЗА ИЮЛЬ ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ - ЦБ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»