Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.4 млн барр.

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 августа, сократился на 1.4 млн барр. и составил 407.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.9 млн барр. и составили 233.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.2 млн барр. и составили 125.4 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.6 млн барр. и составили 21.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.0 млн барр., запасы бензина выросли на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.58 млн барр.