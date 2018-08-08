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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 3 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.0 млн барр., запасы бензина выросли на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.58 млн барр.

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