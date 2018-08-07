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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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