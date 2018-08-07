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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2018 г.Дмитрий Мазуров назначен председателем совета д...
вчера 10:00

Дмитрий Мазуров назначен председателем совета директоров New Stream Group

Эмитенты:   Газпромбанк

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Мазуров, занимавший ранее должность президента New Stream Group, избран председателем совета директоров АО "Новый Поток" - управляющей компании группы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, президентом АО "Новый Поток" назначен Андрей Зокин, который также вошел в Совет директоров компании. До прихода в New Stream Group он работал в АО "Газпромбанк" и ряде коммерческих структур.

На посту председателя совета директоров АО "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, являющийся также членом Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сосредоточится на стратегических вопросах и определении приоритетных направлений развития компании, а также реализации стратегических инвестиционных проектов. Кроме того, в сфере ответственности Дмитрия Мазурова останется операционное управление компанией, осуществлять которое он будет совместно с Андреем Зокиным.

Как отметил Дмитрий Мазуров, приход Андрея Зокина в New Stream Group способствует решению амбициозных задач, стоящих перед компанией: "Уверен, что значительный опыт и высокий профессионализм Андрея Зокина помогут укрепить позиции группы как на отечественном, так и зарубежном рынках", – подчеркнул председатель совета директоров АО "Новый Поток".

В обновленный состав Совета директоров АО "Новый Поток", помимо Дмитрия Мазурова и Андрея Зокина, вошли:

- Михаил Берещанский, старший вице-президент по коммерческой деятельности ГК "Новый Поток";

- Юрий Навражный, старший вице-президент по обеспечению деятельности ГК "Новый Поток";

- Александр Горбачев, член совета директоров АО"Новый Поток".

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