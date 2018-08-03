Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле умеренно снизилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.5 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным июньским показателем 34.6.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.05 долл против 26.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.7%, как и в июне.

Средняя недельная заработная плата в июле понизилась до 933.23 долл в сравнении с 933.51 долл в июне.