Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 157 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 157 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 190 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону повышения до 248 тыс. с 213 тыс., объявленных ранее. Майское значение пересмотрено до 268 тыс. с 244 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений в среднем составил 224 тыс. С начала года число новых рабочих мест в США выросло почти на 1.5 млн.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 170 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 185 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 37 тыс. после повышения на 33 тыс. в июне. В добывающем секторе число рабочих мест сократилось на 3.8 тыс. после расширения на 7.3 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 19 тыс. после увеличения на 13 тыс. в июне.

В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 7.1 тыс., в оптовой торговле - выросло на 12.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 1.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 5 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий не изменилось, в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников выросло на 0.6 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 3.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 33.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 51 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 10.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2017 года число госслужащих выросло на 1.29 млн до 22.33 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.9%, что совпало с прогнозом. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец июля сократилось на 284 тыс. до 6.28 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 389 тыс. до 155.97 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 96 тыс. до 95.6 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 105 тыс. до 162.25 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 869 тыс. и составила 94.11 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле сократилось на 43 тыс. до 1.44 млн, составив 22.7% от общего числа безработных против 23.0% месяцем ранее и 24.2% в июле 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 48 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.02 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 453 тыс. до 129.02 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 36 тыс. до 26.99 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 176 тыс. до 4.57 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2017 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.5%.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.5 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным июньским показателем 34.6.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.05 долл против 26.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.7%, как и в июне.

Средняя недельная заработная плата в июле понизилась до 933.23 долл в сравнении с 933.51 долл в июне.