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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.8 млн барр.

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 июля, вырос на 3.8 млн барр. и составил 408.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.5 млн барр. и составили 231.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 3.0 млн барр. и составили 124.2 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.3 млн барр. и составили 22.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.59 млн барр., запасы бензина сократились на 0.791 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.93 млн барр.

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