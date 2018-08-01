Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;

04:0 мск: Торговый баланс Австралии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;

10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.