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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2018 г.Продажи новых домов в США в июне сократились на...
сегодня 17:10

Продажи новых домов в США в июне сократились на 5.3% (расширенное сообщение)

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне сократились на 5.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 631 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 666 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 689 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 669 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2017 года продажи новых домов увеличились на 2.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 57 тыс. новых домов против 63 тыс. в мае и 62 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.9 тыс. (продано 7 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 302.1 тыс. долл против 309.7 тыс. в мае и 314.8 тыс. в апреле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 363.3 тыс. долл против 365.1 тыс. в мае и 386.5 тыс. в апреле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 301 тыс. единиц против 296 тыс. в мае и 298 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.7 месяца против 5.3 в мае и 5.6 в апреле.

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