Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.1 млн барр.

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 июля, сократился на 6.1 млн барр. и составил 404.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.3 млн барр. и составили 233.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 121.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр. и составили 23.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.16 млн барр., запасы бензина сократились на 4.87 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.32 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.808 млн барр.