Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.38 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.46 млн единиц в годовом исчислении против 5.41 млн в мае (пересмотрено с 5.43 млн).

По сравнению с июнем 2017 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 2.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 276.9 тыс. долл, повысившись на 5.2% в годовом выражении и обновив исторический максимум.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня выросли на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 1.95 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прирост запасов в годовом выражении произошел впервые с июня 2015 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне, как и за предыдущие три месяца, составил 26 дней в сравнении с 28 годом ранее. При этом 58% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.