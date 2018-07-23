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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 июля

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июль;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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