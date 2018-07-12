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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 июня

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июнь;

01:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

01:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за май;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июнь;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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