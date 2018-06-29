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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:02

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Мосуралбанк"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Мосуралбанк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 6 июля 2018 года на сайте АСВ, а также — в "Российской газете".

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