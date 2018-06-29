Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;
02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за май;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за май;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за май;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июнь;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;
11:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;
11:30 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно;
N/A мск: Саммит Евросоюза.