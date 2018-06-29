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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за май;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за май;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за май;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июнь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

11:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;

11:30 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно;

N/A мск: Саммит Евросоюза.

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