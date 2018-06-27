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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за май;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

22:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.

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