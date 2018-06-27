АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Воронеж"

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Банк Воронеж" (г. Воронеж). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 27 июня 2019 года через ПАО "Сбербанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 26 июня 2018 года в "Российской газете".