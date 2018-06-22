АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Воронеж"

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Банк Воронеж" (г. Воронеж). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 27 июня 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 26 июня 2018 года на сайте АСВ, а также 27 июня 2018 года в "Российской газете".