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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2018 г.Ольга Наумова избрана на должность генерального...
вчера 10:43

Ольга Наумова избрана на должность генерального директора "Магнита"

Эмитенты:   Магнит

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ольга Наумова избрана на должность генерального директора "Магнита" сроком на три года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Для справки: Ольга Наумова пришла в компанию в мае на должность исполнительного директора. Ранее она занимала должность генерального директора сети "Пятёрочка".

Хачатур Помбухчан покинул пост гендиректора "Магнита" по собственному желанию, сообщила компания.

Напомним, что Публичное акционерное общество "Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит", с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта2018г. сеть "Магнит" насчитывала 12 283 магазина в формате магазин у дома, 242 гипермаркета, 210 магазинов "Магнит Семейный" и 3890 магазинов дрогери, расположенных в 2 764 населенных пунктах Российской Федерации.

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