Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

16:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.