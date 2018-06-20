Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 20 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;
01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
16:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.