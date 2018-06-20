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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2018 г.Uber запускает программу страхования на время п...
вчера 10:06

Uber запускает программу страхования на время поездки в такси
Эмитенты:   Ингосстрах

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Uber запускает программу страхования жизни и здоровья водителей и пассажиров на время поездки в такси в 16 городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Uber подчеркнули, что данная опция не приведет к увеличению цен или комиссии для пассажиров и водителей. "Все платежи партнерам-страховщикам Uber будет компенсировать за свой счет", - отметили в компании.

"Программа страхования запускается автоматически с 20 июня. Максимальная компенсация по программе составляет 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Партнерами программы выступают страховые компании Allianz, "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах".

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