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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2018 г.Объём промышленного производства в США в мае со...
сегодня 16:20

Объём промышленного производства в США в мае сократился на 0.1%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.9% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём промышленного производства в США вырос на 3.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 77.9% против 78.1% месяцем ранее (пересмотрено с 78.0%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с маем 2017 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 1.3 п.п.

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