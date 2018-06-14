Правительство России намерено повысить НДС до 20% и увеличить пенсионный возраст до 63 и 65 лет

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшегося в четверг заседания Кабинета министров России премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить ставку НДС с 18 до 20%.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое - будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%», - сообщил премьер-министр.

Дмитрий Медведев отметил, что правительство не хотело бы возлагать дополнительную нагрузку на малоимущих, поэтому «все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены». Пониженные ставки НДС будут применяться «в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки».

Правительство нацелено на исполнение нового майского указа президента России Владимира Путина, в котором ставятся задачи увеличить численность населения, повысить уровень жизни россиян и создать для них комфортные условия жизни. В числе главных национальных целей на ближайшие 6 лет - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); сокращение смертности населения; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных условий населения; повышение индекса качества городской среды; ускорение технологического развития и цифровизация экономики; усовершенствование системы образования и здравоохранения; развитие науки, культуры, частного предпринимательства; решение насущных экологических проблем; создание безопасных и качественных автодорог.

По оценкам экспертов, на реализацию нового майского указа президента потребуется 25 трлн рублей, из которых правительству не хватает 8 трлн рублей. Повышение НДС до 20% позволит получить бюджету дополнительно 2 трлн рублей. Оставшиеся 6 трлн рублей правительство планирует изыскать через проведение новых заимствований и размещение ОФЗ (3 трлн рублей), реализацию налогового маневра в нефтяной отрасли - снижение экспортной пошлины и при соразмерном повышении НДПИ (1 трлн рублей) и благодаря проведению пенсионной реформы (2 трлн рублей).

В четверг на заседании Кабмина Дмитрий Медведев сообщил о создании в стране условий для увеличения пенсионного возраста. По его словам, процесс повышения пенсионного возраста начнётся в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. К этому моменту пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. В частности, к 2020 году родившиеся в 1959 году мужчины смогут выйти на пенсию в возрасте 61 года, а женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 56 лет. В 2022 году мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

По словам премьер-министра, постепенное повышение пенсионного возраста «позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции» и поднимать пенсии для нынешних пенсионеров (которых изменения не затронут) примерно на 1 тыс. рублей в год. В качестве компенсационной меры правительство намерено предусмотреть возможность для граждан с большим рабочим стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения. Кроме того, правительство предлагает сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для некоторых категорий граждан.

Дмитрий Медведев заявил, что все соответствующие законопроекты и сопроводительные документы должны быть направлены в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли до конца весенней сессии рассмотреть их в первом чтении.