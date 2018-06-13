Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 3.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с маем 2017 года индекс PPI core вырос на 2.4% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.3%.