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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2018 г.Россия представит свой проект проведения ЭКСПО-...
вчера 10:03

Россия представит свой проект проведения ЭКСПО-2025

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Российская делегация во главе с первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, представит в среду в Париже на 163-й Генеральной ассамблее МБВ заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

В российскую делегацию также входят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент РАН Александр Сергеев, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак и 11-кратная чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Анжелика Тиманина.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений".

Агентство напоминает, что 12 июня участники Генассамблеи МБВ одобрили рекомендации Исполнительного комитета МБВ по всем трем проектам Экспо - Осака (Япония), Россия (Екатеринбург) и Азербайджан (Баку), которые были названы "жизнеспособными и соответствующими правилам МБВ".

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