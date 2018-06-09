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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2018 г.Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 м...
сегодня 10:11

Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые блокировались в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, которые принадлежат Amazon.

"Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в ответ на просьбу подтвердить эту информацию.

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