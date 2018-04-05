Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за февраль;
10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за март;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за февраль;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за февраль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за февраль;
15:30 мск: Торговый баланс США за февраль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.