Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25.9 млрд рублей‍

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 25.9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 25.9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования, в том числе на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги", - говорится в сообщении.

Соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете.