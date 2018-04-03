Правительство РФ обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнении требований для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлено дополнительное требование - наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", - говорится в документе.

Использование таких кредитных рейтингов банков – ключевой фактор оценки кредитоспособности кредитных организаций.

В соответствии с методологией присвоения уровни кредитных рейтингов "А" и "ruА" оцениваются в качестве умеренных уровней с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах Российской Федерации, уровни кредитных рейтингов "ВВВ-" и "ruВВВ-" оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций.

Принятое решение приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента.