Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квртал;
02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март;
02:50 мск: Денежная база в Японии за март;
06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за февраль;
10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за февраль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март;
23:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
N/А мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за март.