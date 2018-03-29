Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.5 тыс.

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 марта, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.5 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулась к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 марта, увеличилось на 35 тыс. и составило 1871 тыс. против 1836 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1828 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 12.75 тыс. до 1861.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 марта, уменьшилось на 87.2 тыс. и составило 2.14 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.32 млн человек.