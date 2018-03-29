Курс доллара 57.7626   Курс евро 71.0942  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2018 г.Личные доходы американских потребителей в февра...
вчера 15:37

Личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.2%

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в феврале на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились также на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в январе.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в феврале на 0.2%.

Норма сбережений составила 3.4% в сравнении с 3.2% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
16:03
Международные резервы РФ с 16 по 23 марта выросли на 0,5%, до $457,8 млрд — ЦБ
вчера
15:58
ФСБ РФ даст мессенджерам 10 дней на предоставление ключей шифрования
вчера
15:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.5 тыс.
вчера
15:38
Базовая инфляция в США в феврале составила 1.6%
вчера
15:37
Личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.2%
вчера
15:35
ФАС ВЫНЕСЕТ НА БЛИЖАЙШЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ БОЛЕЕ 20 СДЕЛОК - АРТЕМЬЕВ
вчера
15:34
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 12 тыс.
вчера
15:16
Госдума запросит о принимаемых кабмином мерах по стабилизации рынка молока в РФ
вчера
15:05
Госдума одобряет законопроект об особенностях целевого обучения
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»