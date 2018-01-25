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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс"
сегодня 09:58

ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Стар Альянс" (г. Москва) Банк не является участником системы страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Стар Альянс" с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом ЦБ от 25.01.2018 № ОД-142 в ООО КБ "Стар Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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